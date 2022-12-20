سوريا.. انفجارات بمدينة الميادين الخاضعة لفصائل إيرانية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 11:11 مساءً - دوت الخليج :- وقعت انفجارات بمدينة الميادين شرق سوريا والخاضعة لفصائل إيرانية مع تحليق طائرات مجهولة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن طائرات مجهولة حلقت لمدة تزيد عن ساعة في أجواء ريف دير الزور، تزامنا مع سماع دوي 3 انفجارات على الأقل صادرة من جهة سوق الغنم في مدينة الميادين، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد قد أشار اليوم إلى أن إسرائيل اعترفت على لسان رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي بمسؤوليتها عن استهداف قافلة إيرانية في التاسع من الشهر الجاري، والتي كانت تضم أسلحة وصهاريج نفط.

استهداف قافلة إيرانية

كما أضاف أن القافلة استهدفت بعد اجتيازها البوابة على الحدود السورية – العراقية، في منطقة ساحة الجمارك في الهري والبوابة العسكرية بريف البوكمال شرقي دير الزور، بالإضافة لاستهداف موقع عسكري للميليشيا قرب المنطقة.

وأوضح أن الاستهداف تسبب بسقوط خسائر بشرية فادحة، إذ تأكد مقتل 14 شخصا، غالبيتهم من الميليشيا التابعة لإيران.

يشار إلى أن ميليشيا حزب الله اللبناني عمدت في الأيام الماضية إلى إجراء عمليات تموضع عدة ضمن مواقع ونقاط عسكرية عديدة تابعة لها في كل من محيط العاصمة السورية دمشق وبادية حمص الشرقية، وذلك تخوفاً من استهدافات إسرائيلية محتملة، حسب ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء.

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