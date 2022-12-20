سوريا .. "اللواء الثامن" يسلم جثة أمير "التنظيم" للقوات الأمريكية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 10:12 مساءً - دوت الخليج :- سلّمت قيادة اللواء الثامن التابع للنظام السوري، أمس الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الثاني، جثة أمير داعش "أبو عبد الرحمن العراقي" إلى المملكة الأردنية، لتسلمها بدورها للقوات الأمريكية.
وبحسب وسائل اعلام سورية , فإن قوات تابعة للواء الثامن دخلت إلى مدينة جاسم قبل أيام، في التاسع من كانون الأول / ديسمبر 2022، واستخرجت جثة العراقي من مقبرة العالية غربي المدينة، ومن ثم نقلتها خارج المدينة.
وأوضح أن اللواء الثامن التابع نقل جثة "العراقي" مساء الأمس عبر الحدود الأردنية - السورية، وسلمها للقوات الأمريكية.
وكانت أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي مطلع الشهر الجاري مقتل زعيم تنظيم داعش، والذي أسمته "أبو الحسن الهاشمي القرشي" في درعا جنوبي سوريا، وجاء في البيان أنه قُتل على يد فصائل الجيش السوري الحر.
وكان نفى متحدث عسكري أمريكي مشاركة أي
قوات عسكرية أميركية في العملية، بحسب "رويترز".
يذكر أن النظام استعاد السيطرة على درعا في العام 2018، بموجب اتفاقيات تسوية مع فصائل "الجيش الحر" بضمانة روسية .
وسائل اعلام سورية
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