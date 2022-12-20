أردوغان: تركيا طلبت دعم روسيا في شمال سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 08:07 مساءً - دوت الخليج :- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا طلبت دعم روسيا وناقشت اتخاذ خطوات مشتركة معها في شمال سوريا، حيث تسعى أنقرة لتنفيذ عملية برية. وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة “طلبنا دعمه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لاتخاذ قرارات مشتركة وربما العمل معا لاتخاذ خطوات معا هنا (في شمال سوريا)“، مضيفا أن تركيا لن تطلب الإذن من أحد. رويترز

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