الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين شمالي سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الدفاع التركية الإثنين، تحييد 3 عناصر من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي شمالي سوريا. وأفادت الوزارة في بيان أن الإرهابيين الثلاثة كانوا يستعدون لشن هجوم على منطقة عملية "نبع السلام".​​​​​​​ ولفت البيان إلى أن القوات المسلحة التركية ستواصل مكافحة الإرهابيين "بكل حزم وفاعلية".​​​​​​​ ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي". وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى مناطقهم. الاناضول

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