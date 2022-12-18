الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي عبر خط الهدنة مع سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 18 ديسمبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج :- وثق مراقبو الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان سبع مناسبات مختلفة عبر خلالها الجيش الإسرائيلي خط وقف إطلاق النار مع سوريا كجزء من النشاط العسكري منذ أغسطس الماضي.
جاء ذلك وفقًا لتقرير أعده مؤخرًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناءً على نتائج المراقبين ، الذين أفادوا بأن إسرائيل تواصل وضع بطاريات القبة الحديدية في المنطقة المحظورة واستخدام طائرات بدون طيار فوق المنطقة منزوعة السلاح.
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