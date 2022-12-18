نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي عبر خط الهدنة مع سوريا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 18 ديسمبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج :- وثق مراقبو الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان سبع مناسبات مختلفة عبر خلالها الجيش الإسرائيلي خط وقف إطلاق النار مع سوريا كجزء من النشاط العسكري منذ أغسطس الماضي.

جاء ذلك وفقًا لتقرير أعده مؤخرًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناءً على نتائج المراقبين ، الذين أفادوا بأن إسرائيل تواصل وضع بطاريات القبة الحديدية في المنطقة المحظورة واستخدام طائرات بدون طيار فوق المنطقة منزوعة السلاح.

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