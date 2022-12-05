البنتاغون يؤكد مقتل زعيم "داعش" في سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 5 ديسمبر 2022 11:07 مساءً - دوت الخليج :- أكد البنتاغون مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسن الهاشمي القريشي في سوريا.
وأشارت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" في بيان لها، يوم الأربعاء، إلى أن زعيم "داعش" قتل في عملية لـ"الجيش السوري الحر" في محافظة درعا السورية في منتصف أكتوبر الماضي.
وأضاف البيان أن "تنظيم "داعش" لا يزال يمثل خطرا على المنطقة"، مؤكدا أن "سينتكوم" وشركاءها يبقون مركزين على إلحاق هزيمة دائمة بـ "داعش".
وكان تنظيم "داعش" قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء عن مقتل زعيم التنظيم، الذي كان يقود "داعش" منذ مارس الماضي.
وأعلن التنظيم كذلك عن تعيين أبو الحسين الحسيني القريشي زعيما جديدا خلفا لأبو الحسن الهاشمي القريشي.
المصدر: RT
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