مجلس الأمن يناقش الحالتين السياسية والانسانية في سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 4 ديسمبر 2022 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، جلسة بشأن الأزمة السورية، السياسية والانسانية، استمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة من المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا غير بيدرسن.

وحذر بيدرسن من مخاطر التصعيد العسكري في سوريا، مشددا على "أن المدنيين السوريين ما زالوا يعانون".

كما استمع المجلس أيضا إلى إحاطة عبر تقنية الفيديو، قدمها، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والطوارئ، منسق الإغاثة مارتن غريفيث، الذي استعرض الحالة الإنسانية في سوريا ولا سيما المساعدات الملحة مع قرب فصل الشتاء.

--(بترا)

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