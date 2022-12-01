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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 ديسمبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج :- أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إمكانية "عودة الأمور إلى نصابها في العلاقات مع سوريا مثلما جرى مع مصر".

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع شباب على هامش زيارة قام بها إلى ولاية قونية وسط تركيا، السبت، لافتتاح مشاريع خدمية.

وقال أردوغان: "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".

وأشار إلى أنه علم من الأخبار التي وردته أن نظيره المصري عبدالفتاح السيسي "سعيد للغاية" إثر لقائهما في قطر (على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022).

وذكر أن مسار التطبيع بين تركيا ومصر سيتواصل في الفترة المقبلة على المستوى الوزاري.

ولفت إلى أن اللقاء مع السيسي جرى في قطر إثر وساطة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح أنه أبلغ الرئيس المصري أن ما تريده أنقرة هو إنهاء الخلاف القائم وأنه يجب ألا تكون هناك مشكلة بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط.

وبيّن أنه علم في إطار المعلومات والأخبار التي تلقاها لاحقًا أن السيسي سعيد للغاية من اللقاء، وأنه أعرب بدوره عن سعادته أيضًا.

وأردف: "لقد بدأ المسار الآن (لتطبيع العلاقات)، وسيستمر مع وزرائنا".

وشدّد على أهمية الروابط بين تركيا والشعب المصري في المتوسط، مؤكدًا أنه "يجب عدم إفساح المجال في هذا الصدد لجهات أخرى، مثل اليونان".

وأضاف: "لذلك أعتقد أنه ستكون هناك تطورات جيدة".

من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى أن "حل الخلافات بين تركيا ودول الخليج أفسد المؤامرات التي كانت تحاك".

وأكد أن "العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة أصبحت في وضع جيد للغاية، وهذا يثير انزعاج بعض الجهات".

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