روسيا تدعو الولايات المتحدة للعودة إلى محادثات أستانا حول سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 ديسمبر 2022 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- دعت روسيا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأميركية إلى العودة لمحادثات صيغة أستانا حول سوريا والمشاركة فيها كما في السابق.

وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، خلال محادثات أستانا في كازاخستان: إن "مشاركة الدول الأخرى في العمل في صيغة أستانا مفيد للغاية"، مشيرا إلى أن أميركيين شاركوا كمراقبين في المرحلة الأولية من المحادثات.

وأضاف لافرينتييف : "إذا عاد الأمريكيون، فسيكون ذلك مفيدا جدا أيضا، إذا كانت دولتان مثل الولايات المتحدة والصين، حاضرتين كمراقبين في تنسيق أستانا".

--(بترا)

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