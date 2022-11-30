واشنطن: لا نتشاور مع موسكو حول العملية التركية في سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تتشاور مع روسيا حول العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.
وقال كيربي: "لست على علم بأي محادثات مع الروس حول العمليات التركية في سوريا".
ومن جهتها، أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية أن الولايات المتحدة تعارض أي عمل عسكري يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سوريا.
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق أن القوات التركية دمرت معاقل للإرهابيين شمالي سوريا والعراق، ردا على الهجوم الإرهابي الذي نفذوه في إسطنبول.
المصدر: نوفوستي
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