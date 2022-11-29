الدفاع التركية: تدمير 89 موقعا وتحييد الكثير من الإرهابيين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:05 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير 89 موقعا وتحييد عدد كبير من الإرهابيين بينهم قيادات في عملية "المخلب السيف" الجوية شمالي سوريا والعراق.

و أكدت الدفاع التركية في بيانها بدء عملية "المخلب السيف" الجوية في إطار استراتيجية تجفيف منابع الإرهاب، وتأمين الحدود التركية ومنع الهجمات الإرهابية من شمالي سوريا والعراق التي تستهدف الشعب وقوات الأمن التركي.

وجاء في البيان أنّ عملية المخلب-السيف الجوية حققت نجاحا ضد المواقع التي يتخذها الإرهابيون قواعد لتنفيذ هجماتهم ضد تركيا.

وأشار أنّ العملية استهدفت مواقع الإرهابيين في جبال قنديل وآسوس وهاكورك​​​​​​​ شمالي العراق وعين العرب وتل رفعت والمالكية والجزيرة شمالي سوريا.

وأكدت تدمير 89 موقعا للإرهابين بينها ملاجئ ومغارات وخنادق ومستودعات ذخيرة ومقرات ومعسكرات تدريب.

وذكرت أنّ من بين الإرهابيين الذين تم تحييدهم قياديون في التنظيمات الإرهابية.

وبين أنّ كافة المقاتلات التركية استخدمت ذخيرة تركية وأنها عادت لقواعدها سالمة.

وشددت على أنّ القوات المسلحة التركية ستواصل عملياتها بكل حزم حتى القضاء على آخر إرهابي يهدد أمن تركيا وشعبها.

وفجر الأحد أعلنت الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.

وقالت إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

وبحسب البيان، تهدف العملية لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي" وغيرها.

واستهدفت العملية مناطق في شمالي سوريا والعراق يستخدمها الإرهابيون كقواعد لاستهداف تركيا.

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