غوتيريش يدعو لتجنب التصعيد بشمال سوريا والعراق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:05 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- دعا أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد الإقليمي في شمال سوريا والعراق.

وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي ان غوتيريش "يعرب عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تأثير هذه الأعمال العدائية على المدنيين"، مشددا على ضرورة حماية البنية التحتية المدنية، والمدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

--(بترا)

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