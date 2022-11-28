تركيا.. القبض على 11 عنصرا من "داعش" شمالي سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 28 نوفمبر 2022 04:08 مساءً - دوت الخليج :- ألقت فرق جهاز الاستخبارات التركية القبض على 11 إرهابياً من تنظيم "داعش" في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وبحسب المعلومات الواردة من مصادر أمنية، السبت، فإن فرق جهاز الاستخبارات و"الجيش الوطني السوري" حددت 3 منازل يستخدمها التنظيم كبيوت ضيافة في منطقة "درع الفرات".

وبدعم استخباري وعملياتي من جهاز الاستخبارات التركية، نفذت قوات الأمن التابعة لـ"الجيش الوطني السوري" عملية أسفرت عن القبض على 11 عنصرا من "داعش".

وضبطت القوات بحوزة الموقوفين عددا كبير من المواد التقنية بينها 4350 كبسولة تفجير كهربائية معدة بشكل احترافي ذات القدرة التقنية العالية والتأثير الشديد، و986 جهازًا مدمجًا قابلًا للبرمجة و665 لوحة دوائر كهربائية، ومقياس الجهد الكهربائي.

واعترف الإرهابيون خلال التحقيقات الأولية بأنهم قدموا دعماً لوجستياً وعسكرياً للهجمات التي نفذتها عناصر "داعش" مطلع 2022 على سجن غويران بمحافظة الحسكة، الذي تديره ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)" التي يشكل تنظيم "واي بي جي" الإرهابي عمودها الفقري.

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