نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر صواريخ إسرائيلية تستهدف مناطق في سوريا.. ومقتل 4 جنود على موقعنا والان مع التفاصيل
- صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 27 نوفمبر 2022 11:07 مساءً - لا يوجد مقالات
دوت الخليج :- أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت المنطقة الوسطى والساحلية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 6.30 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من فوق البحر المتوسط اتجاه بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية".
وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأدى العدوان إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع خسائر مادية".
وكانت (سانا) قد أعلنت الأحد الماضي، عن مقتل جنديين سوريين وإصابة 3 بجروح في ضربة إسرائيلية على قاعدة الشعيرات شرقي محافظة حمص، حيث أكبر القواعد التي تستخدمها العناصر الإيرانية، وحزب الله في سوريا.
والشهر الماضي، أعلنت سوريا أيضا تصدي دفاعاتها الجوية لضربة إسرائيلية بالصواريخ، استهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.
وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.
ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، التي تشهد صراعا منذ عام 2011.
سكاي نيوز
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صواريخ إسرائيلية تستهدف مناطق في سوريا.. ومقتل 4 جنود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.