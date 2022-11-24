الجيش السوري: مقتل عسكريين اثنين وإصابة 3 آخرين في العدوان على حمص

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 24 نوفمبر 2022 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- أعلن مصدر عسكري سوري أن عسكريين اثنين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جرا ء العدوان الجوي الإسرائيلي مساء اليوم على ريف حمص وسط البلاد.
وقال المصدر إن "العدو الإسرائيلي نفذ عند الساعة 23: 18 من مساء اليوم عدوانا جويا من اتجاه طرابلس - الهرمل شمال لبنان، مستهدفا مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص".
وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي السوري "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".
وقال إن "العدوان أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية".
وكانت "سانا" أعلنت في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الغربي وأسقطت عددا منها.
المصدر: وكالة "سانا"
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