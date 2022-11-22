سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف حمص

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 08:07 مساءً - دوت الخليج :- أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لأهداف معادية في ريف حمص الجنوبي الشرقي، وقال التلفزيون السوري أنه هجوم إسرائيلي.

وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية السوري تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي وأسقطت عددا منها، ولم تذكر الوكالة حتى الآن مزيدا من التفاصيل.

وفي 26 من الشهر الماضي ذكرت الوكالة الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية المعادية في سماء محيط دمشق.

وفي 21 من أكتوبر الماضي أعلن مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

المصدر: وكالة "سانا"