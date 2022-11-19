نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر المرصد: مقتل 6 أشخاص في قصف استهدف تجمعات للنازحين شمالي سوريا على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 19 نوفمبر 2022 09:09 صباحاً - دوت الخليج :- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بسقوط 6 قتلى وإصابة 20 آخرين بجراح جراء قصف للقوات النظام على مناطق للمدنيين غربي مدينة إدلب في شمال سوريا.
وأوضح المرصد أن القوات النظام قد استهدفت بأكثر من 30 صاروخا عنقوديا مخيم مرام وتجمعات أخرى للنازحين في منطقة كفر جالس بمحافظة إدلب التي تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وعدد من الفصائل المسلحة المعارضة.
وتزامن ذلك مع شن طائرة حربية روسية 4 غارات حرش يقع غربي مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصدوا، أمس، السبت، قصفا من قبل قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة استهدف محيط قرية كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت بالقذائف الصاروخية محيط بلدة معارة النعسان.
وقصفت القوات الحكومية المتمركزة في المناطق المجاورة بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرية كفرنوران بريف حلب الغربي ضمن منطقة "خفض التصعيد" دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
الحرة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرصد: مقتل 6 أشخاص في قصف استهدف تجمعات للنازحين شمالي سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.