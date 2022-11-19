المرصد: مقتل 6 أشخاص في قصف استهدف تجمعات للنازحين شمالي سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 19 نوفمبر 2022 09:09 صباحاً - دوت الخليج :- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بسقوط 6 قتلى وإصابة 20 آخرين بجراح جراء قصف للقوات النظام على مناطق للمدنيين غربي مدينة إدلب في شمال سوريا.

وأوضح المرصد أن القوات النظام قد استهدفت بأكثر من 30 صاروخا عنقوديا مخيم مرام وتجمعات أخرى للنازحين في منطقة كفر جالس بمحافظة إدلب التي تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وعدد من الفصائل المسلحة المعارضة.

وتزامن ذلك مع شن طائرة حربية روسية 4 غارات حرش يقع غربي مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصدوا، أمس، السبت، قصفا من قبل قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة استهدف محيط قرية كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت بالقذائف الصاروخية محيط بلدة معارة النعسان.

وقصفت القوات الحكومية المتمركزة في المناطق المجاورة بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرية كفرنوران بريف حلب الغربي ضمن منطقة "خفض التصعيد" دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

الحرة