سوريا: إصابة عسكري إثر عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 13 نوفمبر 2022 08:07 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الاثنين، عن إصابة عسكري بجروح في عدوان جوي بالصواريخ شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة دمشق.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري القول إن "العدو الإسرائيلي نفذ عند الساعة الثانية من ظهر، اليوم، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

--(بترا)

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