غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في دمشق وريفها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 10:08 مساءً - دوت الخليج :- قال التلفزيون السوري الإثنين، إن غارات إسرائيلية استهدفت عصر الإثنين، مواقع العاصمة دمشق، وريفها.

وأوضح التلفزيون السوري أن المعلومات الأولية تشير إلى أن دوي الانفجارات التي سمعت في سماء دمشق وريفها، ناتج عن "عدوان إسرائيلي".

وتأتي الغارات بعد ثلاثة أيام فقط، من عدوان إسرائيلي استهدف العاصمة دمشق، والمنطقة الجنوبية في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن "الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ"، حينها.

ولم يعلن الاحتلال عن استهداف سوريا خلال الأيام الماضية، إلا أنه دأب على قصف مناطق متفرقة في دمشق، وريفها، وفي غربي البلاد، ومناطق الساحل طيلة السنوات الماضية.

والشهر الماضي قُتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ قرب مطار دمشق، كما تسببت غارات إسرائيلية في حزيران/يونيو بإخراج مطار دمشق عن الخدمة لنحو أسبوعين.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار حلب مرتين الشهر الماضي.

وخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

عربي21