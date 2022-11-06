صحيفة "إسرائيلية: روسيا تخفّض وجودها العسكري في سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 6 نوفمبر 2022 10:08 صباحاً - جي بي سي يوز:- قالت صحيفة إسرائيلية، إن روسيا خفضت من وجودها العسكري في سوريا، على إثر المأزق الذي يلاحقها في أوكرانيا.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن "المواجهة المتواصلة لأوكرانيا، أجبرت روسيا على أن تخرج من سوريا قيادات ومقاتلين لصالح الجبهة في كييف. كما أخرج الروس بطارية صواريخ اس 300".

وبحسب الصحيفة فإن سحب المنظومة الدفاعية من شأنه تخفيف مخاوف الاحتلال.

وأضافت أن الغزو الروسي لأوكرانيا خلق موجات صدى تؤثر على العالم كله، كنقص في الطاقة، وزيادة ميزانيات الدفاع، وتوريد سلاح.

وتابعت أن "تركيز الكرملين والجيش الروسي على المواجهة المتواصلة يعطي مؤشراته أيضا على موقع آخر يراه الرئيس بوتين استراتيجيا".

وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية وغربية، في الفترة الأخيرة، فقد يبدو أن هناك تدخلا أقل فأقل لوزارة الدفاع في موسكو في الإدارة الجارية لما يجري في سوريا، بما في ذلك في التنسيق العسكري مع إسرائيل.

كما كشف النقاب أيضا عن أنه قبل بضعة أسابيع أخرجت روسيا من سوريا بطاريات صواريخ اس 300 التي تسببت بقلق شديد في إسرائيل منذ نصبت هناك في أيلول/ سبتمبر 2018.

وحول قراءة هذه المعطيات داخليا، أوضحت "يديعوت"، أنه "في إسرائيل يفسرون الخطوة الروسية باحتياجات تكتيكية عسكرية في أوكرانيا وليس كرسالة إلى الاحتلال كأنها الآن حرة في أن تفعل كما تشاء في سوريا".

وخلصت الصحيفة إلى أنه "يمكن الآن لإسرائيل أن تواصل الهجوم في سوريا".

عربي21