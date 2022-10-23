نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تغريم شركة "لافارج" بدفع 778 مليون دولار لدعمها مجموعات إرهابية بسوريا على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 23 أكتوبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج :- أفادت وكالة "فرانس برس" بأنه تم تغريم شركة لافارج للأسمنت بدفع 778 مليون دولار في الولايات المتحدة "لدعمها مجموعات إرهابية" في سوريا.
وأعلنت شركة "لافارج" ومجموعة "هولسيم" الأم أن "شركة لافارج الفرنسية العملاقة للأسمنت، ستدفع غرامة قدرها 778 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية لدعمها الجماعات الإرهابية في سوريا خلال الحرب الأهلية السورية".
وقالت الشركتان إن لافارج وشركتها الفرعية "لافارج للأسمنت سوريا" التي تم حلها "وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا من أغسطس 2013 حتى أكتوبر 2014".
المصدر: "فرانس برس"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تغريم شركة "لافارج" بدفع 778 مليون دولار لدعمها مجموعات إرهابية بسوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.