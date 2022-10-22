نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وفد من حركة حماس يزور دمشق الأربعاء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 22 أكتوبر 2022 11:11 مساءً - دوت الخليج :- يزور قادة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سوريا الأربعاء، في أول زيارة رفيعة المستوى لها هناك منذ أن غادرت دمشق قبل أكثر من عشر سنوات.

وقال مسؤولان من حماس لرويترز في يونيو/حزيران، إن الحركة قررت إعادة العلاقات مع سوريا.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة لرويترز، إن الوفد سيرأسه خليل الحية المسؤول البارز في حماس، ضمن وفد أوسع يضم قادة فصائل أخرى.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الأسبوع الماضي، إن قرار قيادة حماس زيارة سوريا "هو قرار شجاع، وحكيم وسليم".

رويترز