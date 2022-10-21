سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار استهدف حافلة عسكرية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 21 أكتوبر 2022 11:09 مساءً - دوت الخليج :- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان،الخميس، بمقتل 17 شخصا، في استهداف حافلة عسكرية بريف دمشق.
وذكر المرصد أن انفجارا هزّ صباح الخميس، منطقة الصبورة الواقعة بريف دمشق، ناجم عن استهداف حافلة مبيت عسكرية بعبوة ناسفة.
وأسفر الانفجار عن مقتل 17 شخصا على الأقل، وسقوط جرحى بعضهم في حالات خطرة.
ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، كما لم تذكر وسائل الإعلام السورية أي تفاصيل تتعلق بالحادث.
سكاي نيوز
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