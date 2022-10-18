هجمات صاروخية على قوات أميركية في سوريا.. ولا إصابات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلن المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، فجر الأحد، أن القوات الأميركية المتمركزة في منطقة الرميلان شمال شرقي سوريا تعرضت لهجمات بالصواريخ من عيار 107 مليمترا. وأضاف الكولونيل جو بوتشينو أن "صاروخا واحدا فقط أصاب مجمع القيادة، فيما سقطت الصواريخ الأخرى على مقربة منه"، مشيرا إلى أن الهجمات لم تسفر عن إصابات بشرية. ولم يكشف بوتشينو مصدر الاعتداء، مكتفيا بالقول إن "سنتكوم" تحقق في الحادث. سكاي نيوز

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