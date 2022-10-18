مسؤول في البنتاغون يعلن القضاء على قيادي رفيع في تنظيم الدولة بسوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 08:10 مساءً - دوت الخليج :- قال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للجزيرة إنهم نجحوا في القضاء على مسؤول رفيع في تنظيم الدولة الإسلامية بعملية شمال شرقي سوريا.

وأضاف المصدر الأميركي أن الهدف من العملية كان اعتقال المسؤول في تنظيم الدولة وهو ضالع في تهريب السلاح، مشيرا إلى أن القوات الأميركية أصابت شخصا ثانيا بالعملية واعتقلته مع عنصرين آخرين من تنظيم الدولة.

وأوضح أن القوات الأميركية شنت العملية ضد تنظيم الدولة منفردة وباستخدام الطوافات.

وقد أفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن القوات الأميركية في سوريا نفذت عملية إنزال جوي، في قرية ملوك سراي بريف محافظة الحسكة، أسفرت عن مقتل شخص واختطاف آخرين.

ونعت وسائل إعلام موالية للنظام القتيل ووصفته بالشهيد، وقالت إنه شخص مدني، وأوضحت أن من بين من اختطفتهم القوات الأميركية خلال عملية الإنزال شخصا يحمل الجنسية العراقية.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة أن القوات الأميركية التي نفذت عملية الإنزال الجوي، في قرية ملوك سراي، أخذت معها جثة القتيل خلال العملية. في حين قالت وسائل إعلام تابعة للمعارضة السورية إن القتيل ينتسب إلى مجموعة عسكرية تابعة للأمن العسكري للنظام السوري.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم الدولة في سوريا ماهر العكال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة تابعة، ووصفته القيادة المركزية بالبنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز في تنظيم الدولة".

وجاءت تلك الضربة بعد 5 أشهر على مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو إبراهيم الهاشمي القرشي على يد قوات أميركية خاصة في أطمة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.

البنتاغون: سلوك كوريا الشمالية مزعزع وغير مسؤول ونواصل التزامنا بالدفاع عن حلفائنا

كشفت ​وزارة الدفاع الاميركية​ ان "حاملة الطائرات ريغان، أجرت مع القوات اليابانية والكورية الجنوبية ​مناورات​ للتصدي للصواريخ الباليستية، وهذه المناورات تأتي ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة ل​كوريا الشمالية​".

واعتبرت ان "سلوك كوريا الشمالية مزعزع وغير مسؤول، ونواصل العمل مع حلفائنا لإظهار التزامنا بالدفاع عنهم".

المصدر : الجزيرة + وكالات