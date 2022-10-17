نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أردوغان: قد ألتقي الأسد "عندما يكون الوقت مناسباً" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 17 أكتوبر 2022 05:09 مساءً - دوت الخليج :- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إنه قد يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد "عندما يكون الوقت مناسباً". ولفت أردوغان خلال حديقه للحافيين، إلى أنه لا يوجد شيء يناقشه مع اليونان في الوقت الحالي. رويترز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أردوغان: قد ألتقي الأسد "عندما يكون الوقت مناسباً" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.