سوريا.. إنزال جوي أميركي في القامشلي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 13 أكتوبر 2022 02:05 صباحاً - دوت الخليج :- نفذت القوات الأميركية، الخميس، عملية إنزال جوي في مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، وفق ما أكد مراسلنا ووسائل إعلام رسمية سورية.
ونفذت المروحيات الأميركية إنزالا في قرية ملوك بالريف الجنوبي للمدينة.
وتبعد القرية 17 كيلومترا عن مدينة القامشلي، وتقع تحت سيطرة القوات الحكومية السورية.
وتمت العملية في حدود الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي واستمرت لمدة ساعتين، وفق مراسلنا، الذي أشار إلى أن 3 مروحيات شاركت في الإنزال.
ووفقا لمصادر أمنية، فقد تم اعتقال شخص وإصابة آخر في العملية. وتأتي هذه العملية لملاحقة أفراد مطلوبين للقوات الأميركية.
وبحسب الأهالي، فقد تم اعتقال شخص يدعى "أبو حايل"، الذي قدم إلى المنطقة قبل 3 سنوات ولا يعرف عنه الكثير.
وذكرت مصادر اشتباكات اندلعت مع الجنود السوريين خلال عملية الإنزا
ل، مما أدى إلى مقتل ضابط سوري.
ومن جانبه، أكد التلفزيون الرسمي السوري عملية الإنزال الجوي الأميركي، مشيرا إلى سقوط قتيل.
وهذه هي المرة الأولى التي تقوم بها القوات الأميركية بعملية إنزال في هذه المنطقة.
سكاي نيوز
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