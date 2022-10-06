صاعقة تقتل 3 سوريين في بلغاريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 6 أكتوبر 2022 11:07 مساءً - دوت الخليج:- قتلت صاعقة يوم الثلاثاء، ثلاثة سوريين احتموا تحت شجرة وسط العاصمة البلغارية صوفيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن متحدثة باسم خدمة الطوارئ.
وأكدت المتحدثة أنّ سورياً رابعاً كان برفقتهم نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.
وأضافت أن الضحايا ”تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما“.
وأفادت الإذاعة العامة ”بي أن آر“ بأن رجلاً آخر أصيب بالصاعقة في حديقة عامة في غرب العاصمة.
وضربت نحو 800 صاعقة برق صوفيا في أقل من ساعة، وفق خدمة الأرصاد الجوية.
وتسبّبت العاصفة المصحوبة ببرَد بانقطاع التيار الكهربائي بينما غمرت السيول الطوابق السفلية والممرات تحت الأرض.
وتشير بيانات السلطات الصحية الأمريكية إلى أن احتمالية التعرض لضربة صاعقة هي واحد من مليون.
وقال عناصر الإطفاء في آب/أغسطس الماضي حين قُتل ثلاثة أشخاص قرب البيت الأبيض في واشنطن ”بمجرد أن يكون هناك برق، يجب أن تلجؤوا إلى مكان آمن. الأشجار طبعاً ليست أماكن آمنة“.
المصدر:أ ف ب
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