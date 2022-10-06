خمسة قتلى في قصف استهدف مطار دمشق والريف الجنوبي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 6 أكتوبر 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج :- قتل خمسة عسكريين سوريين جراء عدوان إسرائيلي على مطار دمشق الدولي وبعض النقاط بالريف الجنوبي.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر عسكري قوله؛ إنه في "حوالي الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا، مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها". وفق قوله.

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى مقتل خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية.

وقالت مصادر دبلوماسية واستخباراتية إقليمية لرويترز؛ إن إسرائيل كثفت هجماتها على المطارات السورية بزعم تعطيل استخدام طهران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لتزويد حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك حزب الله، بالأسلحة.

واعتمدت طهران النقل الجوي كوسيلة مأمونة بشكل أكبر لنقل المعدات العسكرية إلى قواتها، والمقاتلين المتحالفين معها في سوريا بعد تعطل عمليات النقل البري.

عربي21