نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مصادر : انفجار غربي سوريا وأنباء عن مقتل 3 أطفال على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 23 سبتمبر 2022 10:09 مساءً - دوت الخليج :- أفادت مصادر إعلامية سورية بانفجار دراجة نارية مفخخة في مخيم توينة بغرب مدينة الحسكة على طريق عام الدرباسية وسط أنباء عن ضحايا بينهم أطفال.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان وعن الرئيس المشترك لمخيم توين، علاء جميل، قولهم إن "الانفجار نجم عن تفجير دراجة نارية في الجهة الغربية للمخيم"، فيما لم يتم الإدلاء بأي بيان بهذا الخصوص.
وأشارت وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر من الهلال الأحمر الكردي في المخيم، إلى مصرع 3 أطفال نتيجة هذا الانفجار.
المصدر: وسائل إعلام سورية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصادر : انفجار غربي سوريا وأنباء عن مقتل 3 أطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.