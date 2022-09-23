نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وفاة 11 شخصا جراء انهيار مبنى في حلب السورية (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل



صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 23 سبتمبر 2022 03:09 مساءً - وقال عضو المكتب التنفيذي بمجلس محافظة حلب الدكتور كميت عاصي الشيخ، لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إنه تم انتشال 11 جثماناً من تحت الأنقاض أثناء عمليات البحث التي استمرت لوقت متأخر الليلة الماضية.

ولفت إلى أن فرق الإنقاذ التابعة لمجلس مدينة حلب والدفاع المدني وفوج الإطفاء تواصل بحثها في البناء المنهار في حي الفردوس بعد إنهاء عمليات رفع الأنقاض للعثور على طفلين لم يتم الوصول لهما حتى الآن حيث أفادت المعلومات من أهالي الحي بوجودهما في البناء أثناء انهياره.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل محافظ حلب حسين دياب، مؤلفة من عدد من الفنيين من الأمانة العامة لمحافظة حلب ومجلس المدينة ونقابة المهندسين والخدمات الفنية مهمتها الكشف على البناء المنهار وبيان أسباب انهياره وتحديد عمره وتقديم التقرير اللازم خلال مدة 24 ساعة.

عربي21