تحطم مروحية سورية.. ومصرع طاقمها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 8 سبتمبر 2022 03:08 مساءً - دوت الخليج :- ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، الأحد، أن طائرة مروحية عسكرية سقطت وسط البلاد، مشيرة إلى أن أفراد الطاقم لقوا مصرعهم.
ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن مروحية عسكرية سقطت صباح اليوم شمال شرق مدينة حماة، وسط سوريا.
وأضاف المصدر أن المروحية تحطمت نتيجة عطل فني، مما أدى إلى مصرع أفراد طاقمها.
ولم تذكر الوكالة عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة.
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