نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رويترز: إسرائيل تكثف غاراتها على المطارات السورية لمنع إيران من نقل أسلحة لحلفائها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 08:05 صباحاً - دوت الخليج :- نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية واستخبارية أن إسرائيل كثفت غاراتها على المطارات السورية لمنع إيران من نقل أسلحة إلى جماعات موالية لها في سوريا وإلى حزب الله في لبنان.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي إقليمي أن إسرائيل بدأت قصف البنية التحتية التي تستخدمها إيران لإمدادات الذخيرة إلى لبنان.

كما نقلت عن مصدر استخباراتي غربي أن الغارة الإسرائيلية على مطار دمشق مساء أول أمس الأربعاء استهدفت منع وصول طائرة شحن إيرانية.

وفي نفس الليلة، استهدف قصف إسرائيلي مطار حلب الدولي؛ مما أسفر عن أضرار مادية، في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف أسفر عن انفجارات رجح أنها ناجمة عن استهداف شحنة صواريخ إيرانية.

وقال مصدر استخباري غربي لرويترز إن القصف الأخير لمطار دمشق الدولي -وهو الثاني منذ يونيو/حزيران الماضي- كان يهدف أيضا لمنع هبوط طائرة شحن فيه.

وخلال السنوات القليلة الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات على أهداف في سوريا، وتقول إن هذه العمليات تهدف لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري على الأراضي السورية.

المصدر : الجزيرة + رويترز