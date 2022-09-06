حزب الله يرسل تعزيزات عسكرية إلى ريف حمص في سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 05:07 مساءً - دوت الخليج :- افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بوصول تعزيزات عسكرية لـ”حزب الله” اللبناني إلى ريف حمص الشرقي في سوريا.

وقال المرصد في بيان صحافي اليوم، إن التعزيزات تتألف من خمس سيارات دفع رباعي مثبت عليها رشاشات ثقيلة، إضافة إلى عدد من العناصر.

وأضاف أن التعزيزات توجهت إلى محيط مدينة مهين واستقروا فيها، حيث تتواجد عناصر “حزب الله” في ريف حمص الشرقي، لافتا إلى أن هذه العناصر تتمركز في مدينة مهين وقرب الطريق ما بين مدينتي حمص وتدمر وسط سوريا.

ووفق المرصد، تأتي تلك التحركات، في ظل تصاعد الاستهدافات الإسرائيلية التي تطال مواقع عسكرية ومستودعات الذخيرة للمسلحين الموالين لإيران.

( د ب أ )