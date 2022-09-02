روسيا: القوات السورية تصدت لصواريخ وقذائف إسرائيلية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 2 سبتمبر 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- قالت القوات الروسية في سوريا الجمعة، إن أنظمة دفاع سورية مضادة للطائرات دمرت عدداً من الصواريخ والقذائف الإسرائيلية التي استهدفت منشأة في مصياف التابعة لمحافظة حماة وسط غربي البلاد.

وقالت القوات الروسية في سوريا، إن 4 طائرات إسرائيلية أطلقت 4 صواريخ كروز و16 قنبلة موجهة على المنشأة في مصياف، دون أن تحدد طبيعة تلك المنشأة.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" أفادت الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ"أهداف معادية" في سماء مصياف.

وكالات