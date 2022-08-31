خلّف خسائر مادية وإصابة مدنييْن.. هجوم إسرائيلي على محيط مدينتي حماة وطرطوس السوريتين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 31 أغسطس 2022 10:06 مساءً - دوت الخليج :- نقلت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الخميس عن مصدر عسكري قوله إن مدنيين اثنين أصيبا في "عدوان جوي إسرائيلي" من اتجاه البحر استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس.
وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ التي تسببت أيضا في وقوع خسائر مادية واندلاع حرائق.
وشنت إسرائيل مئات الضربات ضد ما يُعتقد أنها أهداف إيرانية في السنوات الأخيرة، لكنها تجنبت في الأغلب قصف المحافظات الساحلية حيث تتركز القواعد العسكرية الرئيسية لروسيا.
وفي منتصف الشهر الجاري، قتل 3 عسكريين وأصيب مثلهم في هجومين إسرائيليين متزامنين جنوبي محافظة طرطوس والعاصمة دمشق، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
المصدر : الجزيرة
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