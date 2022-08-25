سوريا.. مقتل ثلاثة عسكريين وجرح ستة في هجوم جوي تركي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 25 أغسطس 2022 01:05 صباحاً - جي بي سينيوز :- قالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة عسكريين قُتلوا وجُرح ستة آخرون في هجوم جوي تركي استهدف نقاطا عسكرية بريف حلب.

ونقلت التقارير عن مصدر عسكري قوله إن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم، حيث أوقعت خسائر بشرية ومادية، دون إعطاء تفاصيل.

وقالت تلفزيون النظام “قام الطيران الحربي التركي بعد ظهر اليوم من الساعة 14:37 وحتى الساعة 15:00 (11:37-12:00 بتوقيت غرينتش) باستهداف بعض النقاط العسكرية في ريف حلب ما أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ستة آخرين”.

ولم يرد تعليق من الجانب التركي حتى الآن.

شنت تركيا عدة عمليات عسكرية في شمال سوريا منذ 2016، لتفرض سيطرتها على مئات الكيلومترات وتصل قواتها إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية، مستهدفة في المقام الأول فصيل (وحدات حماية الشعب) الكردي والذي تصنفه منظمة إرهابية.

تساند أنقرة كذلك بعض الفصائل المعارضة في الحرب السورية. وتتهم دمشق تركيا بدعم جماعات إرهابية داخل سوريا.

(رويترز)