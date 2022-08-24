نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر التحالف الدولي يعلن استهداف قاعدته العسكرية في حقل العمر بسوريا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 24 أغسطس 2022 08:02 صباحاً - دوت الخليج :- أعلن التحالف الدولي عن استهداف تعرضت له قاعدة عسكرية تتبع له في حقل العمر في شمال شرقي سوريا، في 15 من آب الحالي.

وأصدر التحالف اليوم، الثلاثاء 16 من آب، بيانًا جاء فيه، “سقطت عدة صواريخ غير مباشرة في محيط القرية الخضراء في شمال شرقي سوريا، بعد وقت قصير من الساعة 9 مساءً في 15 من آب، في آخر محاولة هجوم على قوات التحالف وشركائنا”.

وبحسب البيان، عرضت الصواريخ السكان المدنيين في المنطقة وبنيتها التحتية للخطر.

وفشلت عدة صواريخ في الانفجار، واستردتها قوات التحالف وشركاؤها من “قوات سوريا الديمقراطية”، قبل أن تشكل تهديدًا إضافيًا للسكان المحليين.

ولم تقع إصابات ولم يبلغ عن أضرار أخرى.

وكانت طائرات مسيّرة مجهولة استهدفت قاعدة التحالف الدولي في منطقة التنف بريف حمص الشرقي.

عضو المكتب الإعلامي في “جيش مغاوير الثورة” أحمد الخضر، قال لعنب بلدي في حديث سابق، إن قاعدة “التنف” التي يتمركز فيها الفصيل المدعوم أمريكيًا تعرضت صباح يوم، الاثنين 15 من آب، لهجوم بثلاث طائرات مسيّرة مزوّدة بالمتفجرات تصدت لها القوات في القاعدة.

وأشار الخضر إلى أن الاستهداف لم يُخلّف أي أضرار، في حين أسقطت القوات المدافعة طائرة مسيّرة عبر صاروخ مُضاد، وتمكّنت من تعطيل أخرى، في حين انفجرت الأخيرة داخل سور القاعدة.

وعن الجهة المسؤولة عن الاستهداف قال الخضر، إن التحقيقات جارية لمعرفة من يقف خلفه، دون الإشارة إلى جهة محددة.

وكالات