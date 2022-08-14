نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كييف : سفينة سورية تحمل حبوبًا "مسروقة" من أوكرانيا ترسو في ميناء طرابلس على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 14 أغسطس 2022 11:07 مساءً - دوت الخليج :- رست سفينة سورية واقعة تحت طائلة عقوبات أميركية في ميناء طرابلس شمال لبنان محملة بشعير وطحين (دقيق).

وأبلغت السفارة الأوكرانية في بيروت الخميس، أن روسيا سرقتها من مخازن أوكرانية.

ووصلت السفينة لأودسيا إلى طرابلس الأربعاء، بحسب موقع مارين ترافيك لبيانات الشحن البحري.

وقالت السفارة "أبحرت السفينة من ميناء في شبه جزيرة القرم مغلق أمام الشحن الدولي، وتحمل 5 آلاف طن من الشعير ومثلها من الطحين نشتبه بأنها مأخوذة من مخازن أوكرانية".

وأوضح البيان، أن "هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شحنات حبوب ودقيق مسروقة إلى لبنان".

وقالت السفارة، إنّ السفير الأوكراني إيهور أوستاش التقى بالرئيس اللبناني ميشال عون الخميس لبحث موضوع الشحنة، وقال له، إنّ شراء سلع أوكرانية مسروقة من شأنه أن "يضر بالعلاقات الثنائية" بين كييف وبيروت.

وأكّد مسؤول لبناني، أن القضية أُثيرت خلال اجتماع مع عون اليوم، مشيرا إلى مخاوف عامة لأوكرانيا من أن تحاول روسيا بيع قمح أوكراني مسروق لمجموعة دول بينها لبنان.

ولم يرد مدير ميناء طرابلس بعد على طلب للتعليق.

والسفينة لأودسيا واحدة من 3 سفن مملوكة للمديرية العامة للموانئ السورية، تقول أوكرانيا، إنها تنقل قمحا مسروقا من مخازن في الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها روسيا في الآونة الأخيرة.

ونفت روسيا قبل ذلك المزاعم القائلة بأنها تسرق حبوبا أوكرانية.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على السفن الثلاث منذ عام 2015.

رويترز