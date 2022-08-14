نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر النظام السوري يعتزم إجراء انتخابات محلية رغم غياب نصف السكان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 14 أغسطس 2022 11:07 مساءً - دوت الخليج :- أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأربعاء، مرسوما بـ"انتخاب أعضاء المجالس المحلية" للمحافظات، بالرغم من غياب نحو نصف السكان ووجود محافظات خارج سيطرة النظام.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، نص المرسوم على تحديد 18 سبتمبر/ أيلول القادم موعدا لإجراء الانتخابات المحلية.

ويبلغ عدد محافظات سوريا 14 محافظة، وبعضها خارج سيطرة النظام، حيث تسيطر المعارضة المسلحة والمجموعات المناهضة للنظام على غالبية محافظة إدلب وأجزاء واسعة من ريف محافظة حلب وأجزاء من محافظتي الرقة و الحسكة.

فيما يسيطر تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي على محافظة دير الزور وغالبية محافظتي الحسكة والرقة وأجزاء من محافظة حلب.

ويوجد ملايين السوريين في هذه المحافظات الخارجة عن سيطرة النظام.

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