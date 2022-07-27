القوات الروسية تسقط "مسيرتين" في محيط قاعدة حميميم بسوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 27 يوليو 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- أسقطت القوات الروسية في سوريا، الأربعاء، طائرتين مسيرتين هاجمتا قاعدة حميميم العسكرية.

ووفقا لمسؤول دفاعي لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، فإن الهجوم لم يسفر عن ضحايا أو خسائر.

وذكر المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا، أن الجماعات المسلحة تواصل محاولاتها للهجوم على قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة.

وأضاف أن المسيرتين اقتربتا من قاعدة حميميم من الاتجاه الشمال الشرقي، وجرى تدميرهما عبر الأنظمة الجوية على مسافة كيلومترين من القاعدة الجوية.

ونوه إلى أن القاعدة العسكرية تعمل بشكل طبيعي.

وشنت روسيا حملة عسكرية في 2015 ساعدت في قلب موازين الحرب الأهلية في سوريا لصالح رئيس النظام السوري بشار الأسد.

عربي21