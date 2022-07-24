النظام السوري يقطع علاقته مع أوكرانيا بمبدأ "المعاملة بالمثل"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 24 يوليو 2022 03:08 مساءً - دوت الخليج :- أعلن النظام السوري، الأربعاء، قطع علاقاته الدبلوماسية مع أوكرانيا، وفق مبدأ "المعاملة بالمثل"، بعد أسابيع من إقدام كييف على الخطوة ذاتها.

وكان القرار الأوكراني إثر اعتراف حكومة النظام السوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، عن وزارة خارجية النظام، أنه "قررت الجمهورية العربية السورية قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، وردا على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن في 29 حزيران/ يونيو، أن "العلاقات بين أوكرانيا وسوريا انتهت"، لافتا إلى أن "ضغوط العقوبات" على دمشق "ستزداد شدّة".

وجاء قراره بعد ساعات من إعلان النظام السوري الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، لتصبح بذلك أول دولة تقدم على ذلك بعد روسيا التي اعترفت بهما في 21 شباط/ فبراير، قبيل بدء غزوها لأوكرانيا في 24 من الشهر ذاته.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تنضمّ فيها دمشق إلى موسكو، إذ اعترفت الأولى في أيار/مايو 2018 بمنطقتي أبخازيا وأوسيتيا الانفصاليتين في جورجيا الواقعتين تحت النفوذ الروسي.

وتعد موسكو من أبرز داعمي دمشق، وقدمت لها منذ بدء الحرب في العام 2011 دعما عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، خصوصاً في مجلس الأمن الدولي، حيث منعت مشاريع قرارات عدة تدين النظام السوري.

كذلك، ساهم تدخلها العسكري في سوريا منذ أيلول/ سبتمبر 2015 بقلب ميزان القوى في النزاع لصالح جيش النظام السوري.

عربي21