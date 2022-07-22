نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بيدرسون يؤجل موعد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 22 يوليو 2022 04:09 مساءً - دوت الخليج :- أفاد مصدر في جينيف، اليوم السبت، بأنّ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أجل انعقاد الجلسة التاسعة للجنة الدستورية المصغرة التي كانت مقررة بين 25 و29 الجاري إلى أجل غير محدد ومن دون ذكر الأسباب.

وقال بيدرسون، إن "الدورة التاسعة للجنة الدستورية التي تقودها سوريا، والمقرر عقدها يومي 25 و29 تموز/يوليو في جنيف، لن تعقد".

وأضاف في بيان: "على جميع الأطراف المعنية في هذا الصراع بحماية العملية السياسية السورية وفصلها عن خلافاتهم في أماكن أخرى من العالم، ويشجعهم على المشاركة في دبلوماسية بناءة بشأن سوريا".

وأوضح المبعوث الأممي أنه "تم إرسال رسائل إلى أعضاء الهيئة المصغرة لإبلاغهم بذلك".

واختتمت مطلع الشهر الماضي أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية على مدار 5 أيام.

وأقيمت جلستان في اليوم الأخير للجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة، تحت قيادة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون.

وشارك في الاجتماعات أعضاء "المجموعة المصغرة" المسؤولة عن صياغة الدستور والمكونة من 45 شخصاً، 15 يمثلون النظام و15 المعارضة و15 منظمات المجتمع المدني.

وقامت الأطراف المشاركة بتقييم المسودات المتعلقة بمبادئ الدستور والتي طرحت على الجنة في الأيام الماضية.

وقال مكتب المبعوث الخاص في بيان نشره عقب الجولة، إن بعض الخلافات استمرت خلال الاجتماعات، ولوحظت إمكانية للاتقاء عند نقطة مشتركة في قضايا أخرى.

وكشف البيان أن الرؤساء المشاركين اتفقوا على عقد الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في الفترة بين 25 و29 يوليو/ تموز المقبل.

وعقدت الجولة السابعة للاجتماعات في الفترة 21-25 آذار/مارس الماضي، ولم تسفر عن تطورات جديدة، وقدمت أربعة مبادئ دستورية.

وكان أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في مستهل محادثات التسوية السورية بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان: "الوضع في سوريا لا يزال صعباً، وستواصل موسكو تقديم المساعدة للجانب السوري".

وأعلن لافرنتييف أنّ روسيا ترى أنّ من الضروري اختيار منصة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية المقبلة، بدلاً من جنيف.

وكالات