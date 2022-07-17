نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر البنتاغون: مقتل زعيم "داعش" الإرهابي في سوريا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 17 يوليو 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابية في سوريا. وقالت الوزارة في بيان إن "زعيم داعش في سوريا ماهر العقال قتل بضربة جوية عبر طائرة بدون طيار في سوريا". وكالات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاغون: مقتل زعيم "داعش" الإرهابي في سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.