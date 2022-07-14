نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالصور.. بشار الأسد في حلب لأول مرة منذ 11 عاماً على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 14 يوليو 2022 12:08 صباحاً - دوت الخليج :- لأول مرة منذ عام 2011، زار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الجمعة، محافظة حلب. فقد أعلنت وكالة سانا التابعة للنظام، أن الأسد زار محطة رئيسية لتوليد الكهرباء، وأخرى لضخ المياه في شمال سوريا.

كما أورد حساب الرئاسة السورية على تطبيق تلغرام أن الأسد زار محطة حلب الحرارية في ريف حلب الشرقي، ليشهد "إطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد إعادة تأهيلها".

"عانت جراء الإرهاب"

من جهته، قال رئيس النظام السوري إن "محافظة حلب عانت جراء الإرهاب والتخريب أكثر من المحافظات الأخرى وبالتالي من حق أبناء حلب أن يكونوا المستفيد الأكبر من إصلاح المحطة" التي تعد من المحطات الرئيسية في سوريا ومن شأن إعادة العمل بها أن يسهم في توفير الكهرباء لحلب وضواحيها.

خرجت عن الخدمة

كذلك حضر أيضاً إطلاق عمليات الضخ من محطة المياه في بلدة تل حاصل في ريف حلب الشرقي، والتي خرجت عن الخدمة في عام 2012 جراء النزاع.

تعد هذه الزيارة الأولى للأسد إلى محافظة حلب التي خرج الجزء الأكبر منها عن سيطرة قوات النظام بدءاً من عام 2012.

قوات الأسد تستعيد حلب

واستعادت قوات الأسد خلال السنوات الماضية السيطرة تدريجياً على غالبية المحافظة، إثر معارك حادة ضد الفصائل المسلحة وداعش.

وتعتبر معركة السيطرة على مدينة حلب التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا، أبرز انتصارات الأسد بدعم روسي وأكبر الضربات التي تعرضت لها الفصائل المسلحة، التي سيطرت على الأحياء الشرقية للمدينة بين عامي 2012 و2016.

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