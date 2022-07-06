مسؤولون أمريكيون: روسيا تهدد مقاتلات أمريكية فى الأجواء السورية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 6 يوليو 2022 04:09 مساءً - دوت الخليج :- أفاد مسؤولون أمريكيون بورود تهديدات روسية لمقاتلات أمريكية، خلال مناورات عسكرية نُفذت في الأراضي السورية.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم: "وثّقنا تهديدات روسية لمقاتلات أمريكية خلال مناورات في أجواء سوريا".

واضافت الصحيفة ان قائد القيادة المركزية الأمريكية زار قاعدة التنف شرقي سوريا بعد أيام من غارة روسية الشهر الماضي .

وبينت ان قائد القوات المركزية الأمريكية حذر من وقوع نزاع مع روسيا وأكد عدم التردد بالرد دفاعا عن النفس .

ونفذت كل من القوات الجوية السورية والقوات الجوية الروسية مناورات على الأراضي السورية، في 8 يونيو الماضي، للتصدي لطائرات معادية وهمية وطائرات من دون طيار اخترقت الأجواء السورية.

وجاءت هذه المناورات بعد ساعات من إعلان التليفزيون السوري عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء دمشق.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" وقتها إلى أنه تم خلال التمرين التعامل مع الطائرات المعادية من قبل الطيارين السوريين بتغطية ودعم من الطيارين الروس، حيث تم رصد الأهداف المعادية المفترضة وتدميرها بشكل كامل إضافة إلى إصابة أهداف جوية ليلاً لأول مرة.

وكالات