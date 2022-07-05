الأسد: الحرب في أوكرانيا تصب في صالح سوريا وإيران

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 5 يوليو 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- أعتبر رئيس النظام السوري بشار الأسد إن الغزو الروسي لأوكرانيا، المستمر منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، يصب في مصلحة بلاده وإيران.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق السبت، حيث قال الأسد إن ما يحدث في أوكرانيا "يصب في صالح سوريا وإيران وجميع الدول والشعوب التي تدافع عن مبادئها وحقوقها وسيادة قرارها".

واعتبر رئيس النظام السوري أن الحرب في أوكرانيا والخسائر السياسية التي يتعرض لها الغرب بسبب سقوط الأقنعة وافتضاح الأكاذيب، تشكل بداية لتوازن دولي جديد.

وأكد الأسد، أن "العلاقة المتينة التي ترسّخت خلال عقود مضت بين سوريا وإيران، صارت اليوم علاقة يمكن وصفُها بأنها تحالف الإرادة في مواجهة مساعي الهيمنة الغربية على العالم".

بدوره، أطلع عبد اللهيان الأسد على نتائج المحادثات التي جرت على هامش قمة بحر قزوين الأسبوع الماضي، وسير مفاوضات الملف النووي الإيراني.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع سوريا، بعد اعتراف دمشق باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين والمواليتين لروسيا شرقي أوكرانيا.

ووصف الرئيس الأوكراني القرار السوري بـ"الموضوع التافه"، ويفضل التركيز على مسائل أخرى، على حد قوله.

المصدر : عربي 21