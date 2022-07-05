إصابات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على طرطوس بسوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 5 يوليو 2022 02:59 مساءً - دوت الخليج :- نفذ الاحتلال عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من فوق البحر المتوسط غرب مدينة طرابلس اللبنانية - جيتي
أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، عن إصابة مدنيين اثنين، جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ على عدد من المداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب مدينة طرطوس.
وقال مصدر عسكري في تصريح لـ"سانا"، إنه "حوالي الساعة 6.30 من صباح السبت، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من فوق البحر المتوسط غرب مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس".
وأضاف المصدر: "العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية".
ويقوم الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات بشكل متقطع على مواقع سورية منذ سنوات، دون الإعلان رسميا عنها.
عربي21
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