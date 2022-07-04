نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سوريا: “حرّاس الدّين” تشكك بإعلان أمريكا قتل أبو حمزة اليمني على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 4 يوليو 2022 12:08 مساءً - دوت الخليج - شكك قيادي في تنظيم “حراس الدين” لـ”القدس العربي”، بصحة بيان الجيش الأمريكي، الذي أكد مقتل أبو حمزة اليمني، أحد أبرز قيادات التنظيم الأصولي المرتبط بـ”القاعدة”.

وأوضح أن القتيل هو نوري محمد هزاع، الديري، القيادي الآخر في “حراس الدين”، المنتمي لدير الزور.

وتعقيباً على إعلان القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي عن استهداف أبو حمزة اليمني “خلال قيادته لدراجة”، حسب البيان، قال القيادي دون ذكر هويته، إنه “كان برفقة القياديين نوري هزاع الديري وأبو حمزة اليمني، مباشرة قبل قصف التحالف الدولي للدراجة”.

وبيّن أن “هزاع الديري هو من ركب الدراجة، بينما استقل أبو حمزة اليمني السيارة، وهنا وقع الخلط بين الشخصيتين في رصد الجيش الأمريكي”.

كلام القيادي أكده كذلك مصدر أمني رفيع في إدلب، إذ قال دون كشف هويته لـ”القدس العربي”: إن “الديري هو من قتل، وينتمي لعشيرة الجبور من البصيرة في دير الزور، وقد انشق عن النظام عام 2013 واعتقل لفترة، ثم التحق بجبهة النصرة في القلمون بقيادة أبو مالك التلي، وانضم لاحقاً لحراس الدين”.

أما بخصوص اليمني، فقد قال عضو سابق في تنظيم “القاعدة” في شبه الجزيرة العربية لـ “القدس العربي”، إن “أبو حمزة اليمني يتحدر من منطقة لودر التابعة لمحافظة أبين اليمنية، وهو من أبناء المدينة نفسها التي أعيش فيها”.

لكن العضو السابق، الذي رفض الكشف عن اسمه، نفى أن يكون “أبو حمزة اليمني” قيادياً في تنظيم القاعدة عندما كان في محافظة أبين، لكنه لفت إلى أن “اليمني قد يكون أصبح قيادياً في “حراس الدين” الفرع السوري لتنظيم القاعدة بعد هجرته إلى سوريا، التي اعتقد أنه هاجر إليها عام 2016 حيث علمت من مقربين منه”.

وأضاف “أن عدداً من أعضاء التنظيم هاجروا للجهاد في سوريا منذ بدايات الحرب هناك، ولم يعد أي ممن أعرفهم إلى اليمن حتى الآن، ومن بينهم أبو حمزة اليمني، الذي يخفي اسمه وهويته لأسباب تتعلق بالقبضة الأمنية المشددة، وملاحقة أجهزة الاستخبارات والأمن في المحافظة لأي من أعضاء التنظيم أو المتعاطفين معه”، حسب قوله.

ويؤكد أن “أبو حمزة اليمني” الذي هاجر إلى سوريا هو شخص آخر يحمل كنية القيادي في تنظيم القاعدة جلال بلعيد المرقشي الذي قتلته “طائرة أمريكية مسيّرة في شتاء عام 2016 مع آخرين بغارة جوية استهدفتهم في إحدى مدن محافظة أبين”.

ووفق متابعته، قال إن “فصيل “حراس الدين” يعلن عن قتلاه ببيانات رسمية، وسبق له أن أعلن عن مقتل أبو البراء التونسي، قبل أقل من عام”. وتساءل “عما يمنع “حراس الدين” من الإعلان عن مقتل أبو حمزة اليمني الذي نشرت وسائل إعلام وحسابات في مواقع التواصل مقتله مع التونسي؟”.

وأوضح أن الولايات المتحدة في أحيان قليلة “تُخطئ في استهداف بعض المطلوبين على خلفية معلومات غير دقيقة تتلقاها من متعاونين لها على الأرض، وهذا حدث في اليمن أكثر من مرة، ومنها حادثة مقتل عشرات المدنيين معظمهم من الأطفال في غارة بالخطأ وسط مدينة شبوة قبل أعوام”.

وكانت مواقع إخبارية وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة سبق وأن أعلنت أكثر من مرة سابقاً عن مقتل القيادي في فصيل “حراس الدين” أبو حمزة اليمني، وهذه هي المرة الثالثة.

وتداول ناشطون جهاديون في غرف التواصل الخاصة على موقع “تلغرام” ما يشير إلى أن الولايات المتحدة سبق وأن أعلنت عن مقتل اليمني بغارة جوية في أيلول/سبتمبر 2021 مع القيادي أبو البراء التونسي، لكن متابعة “القدس العربي” تؤكد أن الولايات المتحدة لم يسبق لها أن أعلنت عن مقتل اليمني، وأن هذه هي المرة الأولى التي أعلنت فيها عن مقتله.

وعلى ما يبدو فإن المواقع الإخبارية وبعض القنوات الفضائية كانت قد تبنت رواية “مجموعة سايت الاستخبارية” التي نقلت عنها قناة “الحرة” في 21 سبتمبر/ أيلول 2021 “أن الضربة الأمريكية التي استهدفت قادة تنظيم القاعدة في سوريا خلال الساعات الماضية، قتلت أبو حمزة اليمني، القائد العسكري للتنظيم، ومسؤولاً ثانياً يُدعى أبو البراء التونسي”.

لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية، جون كيربي، لم يذكر اسم اليمني حينها، أو أي اسم آخر في تصريحاته في 20 سبتمبر/ أيلول 2021 واكتفى بالإعلان عن أن القوات الامريكية “استهدفت زعيماً بارزاً في تنظيم القاعدة بالقرب من إدلب في سوريا، وأن التقارير الأولية أكدت استهداف الشخص المقصود”.

ومجموعة سايت للاستخبارات، هي شركة ربحية مقرّها في مدينة بيثيسدا الأمريكية، تنشط في تعقّب أنشطة التنظيمات الجهادية ولا تمثل الحكومة الأمريكية.

المصدر : القدس العربي