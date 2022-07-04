نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مزاعم إسرائيلية عن مفاوضات سرية لنقل النفط الإيراني لسوريا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 4 يوليو 2022 08:59 صباحاً - دوت الخليج :- كشفت قناة إسرائيلية، عن وجود مفاوضات سرية لإبرام "اتفاق استثنائي" يتم بموجبه نقل النفط الإيراني إلى سوريا بموافقة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القناة "12" العبرية في تقرير لها: "في إطار تسهيل تجديد الاتفاق النووي مع إيران، تجري الولايات المتحدة مفاوضات سرية بشأن نقل النفط من إيران إلى سوريا".

ورجحت "إبرام اتفاق ثلاثي واستثنائي جدا يضم كلا من إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والذي من خلاله تدرس إمكانية السماح بمرور النفط الإيراني إلى سوريا" ، وفق "عربي21".

ونوهت إلى أنه "بموجب هذه الاتفاقية، تسمح إسرائيل بمرور النفط من إيران إلى سوريا"، موضحة أن "3 ناقلات نفط تشق طريقها حاليا من إيران إلى سوريا عبر المسار البحري، وهذا مسار كانت تستخدمه إيران بالماضي لنقل السلاح إلى سوريا وحزب الله".

وزعمت القناة، أن الولايات المتحدة التي تعاني جراء ارتفاع أسعار النفط، "تدرس سلسلة من التسهيلات لإيران، حتى تعيدها إلى طاولة المفاوضات، كجزء من تجديد الاتفاق النووي".

وأشارت إلى أن "أحد التسهيلات، السماح بمسار نقل النفط"، مؤكدة أن "إسرائيل منخرطة بشكل نشط وكبير جدا في هذا الجانب، حيث تشترط تل أبيب للموافقة على المسار أن تكون رقابة أمريكية وشفافية إيرانية، وأن ما ينقل هو نفط فقط وليس سلاحا".

وفي الماضي، فإنه بحسب القناة عمل الاحتلال على إحباط عمليات نقل السلاح الإيراني عبر هذا المسار البحري، موضحة أن "الرسالة والتحذير الذي تم نقله إلى كل من الأمريكيين والإيرانيين، هو الحاجة إلى الإشراف والإثبات أن ما يمر هو النفط فقط، وإلا فإن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي".

وفي منتصف الشهر الجاري، ذكر مدير عام مصفاة "بانياس"، محمود قاسم، أن إيران أرسلت ثلاث ناقلات نفط إلى سوريا.

وأوضح قاسم في تصريحات لصحيفة "تشرين" التابعة للنظام السوري، أن الناقلة الثالثة محملة بحوالي 300 ألف برميل نفط.

وأشار إلى انتهاء تفريغ الناقلة النفطية الأولى ذات السعة 250 ألف برميل، التي وصلت قبل أيام، كما أن العمل مستمر على تفريغ الناقلة الثانية التي تحمل على متنها مليونًا ونصف مليون برميل نفط خام.